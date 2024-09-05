أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلّم والغبيري – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.ف.) و(ف.ح.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي ودراجتين ناريتين غير قانونيتين".
كذلك أعلنت أن "دورية من المديرية في بلدة الحمودية – البقاع دهمت منزل المواطن (ا.س.) وأوقفته كونه أحد أهم تجّار مادة الهيرويين في المنطقة وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة على أنواعها".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أحد أهم تجّار مادة الهيرويين في الحمودية ومواطنَين لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات بحي السلّم والغبيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.