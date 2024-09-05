صدر العدد الثّاني والثّلاثون بعد المئة، أيلول 2024، من مجلّة "الأمن العام"، عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: - الامن العام يحيي العيد التاسع والسبعين بعنوان "مواجهة التحديات والصعوبات" الوزير مولوي: انتم حصن منيع يحمي امن الوطن والمواطنين اللواء البيسري: لن نسمح للصعوبات ان تعيق مسيرتنا - النائبان قاسم هاشم و فادي كرم يتحدثان عن مبادرات الاستحقاق الرئاسي - حوار مع الوزير جوني القرم حول شؤون وزارة الاتصالات - الوزيرة نجلا الرياشي: مع تطوير القطاع العام والتركيز على التحول الرقمي ومكافحة الفساد - الوزير يوسف خليل: تحديث المعاملات العقارية يعيد الى الدولة إيراداتها الحقيقية - "الامن العام" تناقش ملف التحضيرات للعام الدراسي المقبل مع الوزير عباس الحلبي والأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض - حديث مع العميد نزار عبد القادر والعميد الدكتور هشام جابر حول الحرب في الجنوب ودور الجيش المستقبلي - تقارير اقليمية ودولية حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، والعدوان على غزة - الامن العام يُخرّج لأول مرة "ديبلوم دراسة الهجرة" من الجامعة اليسوعية - العميد ادونيس نعمة يفنّد مراحل تأسيس المؤسسات العسكرية والأمنية - مهرجانات صيف 2024 رسالة صمود وثقافة - الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط: www.general-security.gov.lb".

كانت هذه تفاصيل خبر صدور العدد 132 من مجلة "الأمن العام": مواجهة التحديات والصعوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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