إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ وتحييد المُنفّذ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، 05 سبتمبر 2024، مقتل المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونخ صباح اليوم.

وقالت الشرطة الألمانية إن أعيرة نارية أطلقت في ساحة في مدينة ميونيخ الألمانية بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية في المدينة اليوم الخميس (الخامس من أيلول/ سبتمبر 2024)، مضيفة أنها أطلقت النار على المشتبه به.

وذكرت على منصة إكس أنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في المدينة.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن عملية كبيرة جارية استجابة لواقعة وطلبت من العامة تجنب المنطقة في منشور على إكس. وجرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.

وقالت الشرطة إنها عززت تواجدها في المدينة، وطلبت من المواطنين عدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعملية أو مشاركتها عبر الإنترنت".

المصدر : صحيفة القدس