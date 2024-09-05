غرفة شركات السياحة تكشف عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، عن التكلفة المتوقعة لرحلة العمرة هذا الموسم.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أشار السيسي إلى أن تكلفة أداء فريضة العمرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الماضية، حيث بلغت حوالي مليون جنيه في بعض الأحيان، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى نوعية ومستوى الفنادق الموجودة بالقرب من الحرم المكي.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الأمور هذا العام ستكون مختلفة بعض الشيء، حيث من المتوقع أن تكون أسعار رحلات العمرة معقولة لتبدأ من 30 ألف جنيه، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين المصريين بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكمل باسل السيسي أن التقلبات في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في تكلفة الرحلات.

وفيما يتعلق بالإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها خلال موسم العمر الحالي، فقد أشار باسل السيسي إلى أن الوضع العالمي يتطلب تشديد هذه الإجراءات، فبعد تفشي الأمراض مثل الكوليرا وجدري القردة، يتعين على السلطات المعنية تطبيق معايير صحية صارمة كما توصي منظمة الصحة العالمية.

ونوه باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، بأن شركات التأمين الصحي سوف تقدم وثائق تأمين صحي لكل معتمر، لضمان سلامته أثناء أدائه لفريضة العمرة.