الأردن محذرًا إسرائيل: تهجير فلسطينيي الضفة بمثابة إعلان حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن التجاوزات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية " قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين".

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أن المملكة الأردنية تدعم صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

واتهم الصفدي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعطيل صفقة الأسرى بسبب تغيير مواقفه بشكل دائم وتجرده من التزاماته.

وأكد الصفدي، على رفض الأردن للمزاعم الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، قائلًا إن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة.

وصرح وزير الخارجية الأردني، أن المملكة الأردنية، لن ترسل جنودها ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد الصفدي، على الرفض الأردني لأي محاولة تستهدف تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة للمملكة الأردنية، محذرًا من أن ذلك يأتي بمثابة إعلان حرب على الأردن.