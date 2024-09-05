شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا يعزز ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصرى، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يعزز ملف حقوق الإنسان فى مصر ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أبو العلا، أن مثل هذه القرارات تنعكس بالايجاب على أهالى وأسر الشخصيات التى كانت فى الحبس الاحتياطى فضلا عن أنه يمنح فرصة مباشر قوية للشخصيات التى كانت محبوس مما ينعكس بالايجاب على المشهد المصرى بأكمله.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، أن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يعد خطوة إيجابية تعزز من ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، كما أنه يؤكد أن الدولة المصرية وجميع الجهات ملتزمة بتوصيات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن أى قرارات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وهو أحد واهم مبادئ ومطالبات الحزب العربى الناصرى الديمقراطي.