شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس الاستجابة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه باستجابه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطنى والإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا.

واعتبر الدكتور هشام عنانى أن قرار الإفراج اليوم هو تنفيذ وعد الرئيس بأن كل توصيات الحوار الوطنى ستوضع قيد التنفيذ طبقا للقانون والدستور، مضيفا أن هذا الإفراج يؤكد على عزم الدولة تنفيذ كل التوصيات الخاصة بملف الحبس الاحتياطى الذى يعد من الملفات الشائكة التى تمس قطاع ليس قليل من المجتمع.

وأكد دكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب أن هذا القرار لن يكون الأخير حيث سبقه قرارات سابقة جنبا إلى جنب، ماجاء فى بيان النيابه العامة بأن هناك مراجعة دورية لكل ملفات المحبوسين احتياطيا وهو مايؤكد على أن هناك موجات عفو قادمة بشكل أكبر.

واكد الحزب على تثمينه قرار الافراج كونه إنسانى بدرجه امتياز حيث أنه شمل العديد من الاحداث صغار السن مع التعهد بالتصويب العاجل للسلوك مع الاندماج مع المجتمع.