شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى وصناع الخير يتوسعان فى خدمات مبادرة "قدم صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية ومستشفيات جامعة أسوان، احتفالية خاصة بمناسبة إطلاق توسعات جديدة لمبادرة "قدم صحيح" التي تستهدف علاج مرضى القدم السكري غير القادرين، حماية لهم من البتر.

تضمنت فعاليات الاحتفالية تفقد غرفة “قدم صحيح” داخل مستشفيات جامعة أسوان، والاستماع إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها الغرفة للمرضى. كما تم إهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تمامًا، والاحتفاء بعدد من مرضى القدم السكري بعد إتمام شفائهم وحمايتهم تمامًا من البتر، بالإضافة إلى إهداء عدد آخر من المرضى حقائب علاجية شهرية واستقبال مرضى جدد لأول مرة.