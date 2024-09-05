شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. ملخص جهود حملة "إيد واحدة" خلال اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استمرار حملة "إيد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لـ 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة خلال اليوم:



استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم .

شهدت مؤسسة صناع الحياة احتفالاً مهيباً بتخرج ٢٠٠ شاب وشابة من برنامج جائزة التميز العالمية دوق أدنبرة، حضر الحفل نخبة من الشخصيات الهامة، وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة العامة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونائبة السفير البريطاني في مصر كاثرين كار، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس آمناء مؤسسة صناع الحياة، إلى جانب لفيف من رموز العمل الأهلي في مصر.

وفي إطار حرصها على توسيع نطاق برنامج الجائزة ووصوله لأكبر عدد ممكن من الشباب، وقعت مؤسسة صناع الحياة ثلاث بروتوكولات تعاون مع كلا من شركة IG Club وجمعية صناع الحياة بالإسكندرية وجمعية صناع الحياة بالمنوفية وجمعية صناع الحياة بالمنيا.

تأتي هذه الشراكات في إطار سعي المؤسسة لتوفير فرص أكبر للشباب المصري لاكتساب المهارات الحياتية والقائدية اللازمة لبناء مستقبل أفضل، بهذه المناسبة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة العامة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية مثل هذه البرامج في تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة في بناء مجتمعهم. وأشادت بجهود مؤسسة صناع الحياة في هذا الصدد، مؤكدة على أهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد جائزة التميز العالمية دوق أدنبرة واحدة من أبرز برامج التنمية للشباب على مستوى العالم، وهي تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات الحياتية والقائدية اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. وتشمل الجائزة ثلاث مراحل أساسية هي: خدمة المجتمع، وتطوير المهارات، والتحدي الشخصي.



استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.



وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.