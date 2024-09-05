القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: الانتقام لمقتل الأسرى ليس صائبا الآن وعلى نتانياهو العمل لإبرام صفقة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، أن "الانتقام لمقتل الرهائن ليس صائبا الآن وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العمل لإبرام صفقة".
وكان قد أكد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" أن "تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية”.
وأوضح المصدر، أن "الأشهر الماضية “أثبتت أن نتانياهو لا يهمه عودة الاسرى الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية".
وكان نتانياهو صرح أمس الأربعاء في مؤتمر صحافي، مخاطبا الإسرائيليين: "إذا أردتم تحرير الاسرى، فأنتم بحاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر لمنع تهريب أسلحة لحماس عبر الأنفاق على جانبي الحدود"، على حد قوله.
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