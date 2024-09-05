الصفدي: أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للأردن هي بمثابة إعلان حرب على بلدنا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالعاصمة الأردنية عمان، أن "أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن".

ولفت الصفدي، الى أن "الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين"، مشيرا إلى أن "بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، لكن من عطلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته".

وأعرب عن "رفض المزاعم التي يروج لها نتانياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن"، مشدداً على أن "بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية".

وأضاف "الأردن يدرك موقف ألمانيا من إسرائيل"، لافتا إلى أن "دعمها يكون بالوقوف ضدها وضد مخالفتها للقانون الدولي"، محذراً من أن "تفجر الوضع في الضفة الغربية سيدفع باتجاه حرب أوسع في المنطقة".