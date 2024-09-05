طالبان تعرب عن استعدادها للتفاوض المباشر مع ألمانيا بعد عمليات الترحيل

اشار مسؤول بارز في الحكومة الأفغانية الى إن جماعة طالبان تأمل في خوض مفاوضات مباشرة مع ألمانيا، بعدما رحلت برلين مجرمين جنائيين إلى أفغانستان لأول مرة منذ عودة الحركة للسلطة في آب 2021.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، “إن حفاظ ألمانيا وأفغانستان على التزامهما بعلاقاتهما التاريخية واستئنافها يصب في مصلحة الشعبين والدولتين”.

واكد مسؤول طالبان إن المجرمين المرحلين “ستتم محاكمتهم وفقا للقانون، مع وضع الجرائم التي ارتكبوها في الاعتبار”.

وغادرت ألمانيا طائرة تقل 28 سجينا من المدانين بجرائم، إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضي. وتوسطت الدوحة بين الحكومة الألمانية وطالبان. وتم استخدام طائرة مستأجرة من الخطوط الجوية القطرية لنقل السجناء.

وكان استئناف عمليات الترحيل إلى كابول مسألة خلافية في ألمانيا على مدار الشهور القليلة الماضية، بعدما قتل لاجئ أفغاني رجل شرطة في مدينة مانهايم بغرب البلاد.