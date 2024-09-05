"أ ف ب": ثلاثة قتلى بينهم طفل في استهداف مسيّرة لشاحنة صغيرة في كردستان العراق

أفاد مسؤول محلي في كردستان العراق لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل في استهداف مسيّرة لشاحنة صغيرة في محافظة السليمانية".

وأوضح المسؤول، أنه "يأتي ذلك غداة مقتل ثلاثة أشخاص هم أب وابناه البالغان 14 و18 عامًا حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في قضاء دوكان في المحافظة نفسها".

بدوره، قال عثمان أنور قائمقام قضاء جوراتا "في الساعة 13,40 اليوم (الخميس)، هاجمت طائرة مسيّرة شاحنة بيك أب ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل في قرية هرميلة في قضاء جوراتا في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي".

وأشار إلى أن "سائق السيارة فقط تمّ التعرف عليه، وهو مواطن عادي فلّاح" من المنطقة وكان معه "طفل أو طفلة وضحية ثالثة لم يتم التعرف على هويتَيهما" بسبب الحروق التي غطت جسديهما.

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي يضمّ منذ 25 عاما عشرات القواعد العسكرية التركية.