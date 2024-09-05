أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الى أن "المعركة هي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران وأميركا تشارك ولكن بطريقة مختلفة ونجدها في بعض الأحيان إلى جانب إسرائيل".
ولفت جعجع، الى أنه "لا يجب أن ننسى أن المنشقين عن التيار الوطني الحر هم منذ 30 سنة في أجواء هذا التيار نحن في القوات اللبنانية لا نجمع من "كل وادي عصا" وليس همنا تجميع اعداد كبيرة ولا نبني على رمال متحركة لكن لا يمنع ان بعض المنشقين في خانة الاصدقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: المنشقين عن التيار هم منذ 30 سنة في أجواء هذا التيار ونحن في القوات لا نجمع من "كل وادي عصا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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