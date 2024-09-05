جعجع: المنشقين عن التيار هم منذ 30 سنة في أجواء هذا التيار ونحن في القوات لا نجمع من "كل وادي عصا"

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الى أن "المعركة هي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران وأميركا تشارك ولكن بطريقة مختلفة ونجدها في بعض الأحيان إلى جانب إسرائيل".

ولفت جعجع، الى أنه "لا يجب أن ننسى أن المنشقين عن التيار الوطني الحر هم منذ 30 سنة في أجواء هذا التيار نحن في القوات اللبنانية لا نجمع من "كل وادي عصا" وليس همنا تجميع اعداد كبيرة ولا نبني على رمال متحركة لكن لا يمنع ان بعض المنشقين في خانة الاصدقاء".