بوصعب: اصبحت لنا حرية أكبر بالحركة والتعبير عن الرأي ونتواصل مع الكثير من النواب المستقلين

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يحمل همّ انتخاب رئيس للجمهورية ووصلنا الى انسداد رسّخ لدي قناعة بأن هذا المجلس قد تنتهي ولايته من دون انتخاب رئيس للجمهورية وبهذه الحالة قد لا تجري حكماً الانتخابات النيابية المقبلة".

واوضح في حديث تلفزيوني، "بالتالي طرحنا افكارنا على البطريرك بدءاً بالتعالي عن الانانيات والمصالح الشخصية، ولو اردنا التفكير في الحفاظ على مواقعنا السياسية لكان ذلك سهلاً ولكنا قبلنا الكثير من العروض التي طرحت علينا، ولسنا ضد الاحزاب او التكتلات، بل اصبحت لنا حرية أكبر بالحركة والتعبير عن الرأي ونتواصل مع الكثير من النواب المستقلين".

وأضاف: "نحاول تشكيل مجموعة كبيرة تتحول الى ملتقى لكل الافرقاء الذين لديهم مواقف مسبقة ولا يتراجعون عنها، وتكون هذه المجموعة حالة تقوم بخطوات لإنقاذ البلد ولا سيما بانتخاب رئيس"، لافتاً إلى أنّ "هدفنا التواصل مع المسيحيين لوضع خطة لكن الأهم التواصل مع الشريك المسلم لأن من دون الجميع لا يمكن انتخاب رئيس". وتابع: "البطريرك شجع افكارنا ودعمنا لأن نكون في موقع التحاور مع الجميع وبكركي لم تكن يوماً ضد الحوار أو التشاور قبل انتخاب رئيس اذا ادى الى حل ومن دون هذا الحوار لا يمكن انتخاب رئيس يحكم".

وأشار بو صعب إلى أنّه "بالنسبة الى المرشح الرئاسي للنواب الاربعة فلن نكون وحدنا بل سنتشاور مع عدد كبير من نواب وثمة مرشحون كثر منهم من طرحت اسماؤهم في لائحة بكركي الرئاسية وغيرهم واي مرشح يلتقي مع ثوابت بكركي ويشكل ضمانة للفريق الآخر ولا سيما الشريك المسلم لديه الفرصة للوصول".

وأكّد بو صعب "اننا لا نخاف من الانتخابات النيابية المقبلة اذا حصلت بحال وضع البلد على سكة الانتظام وعندها سنخوض المعركة الانتخابية وفق خطة ورؤية وعلى اللبنانيين الذي يريدون الخلاص ان يقرروا لمن سيصوّتون لأنّ الأهم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وفرض استقرار في الجنوب وإرساء استقرار اقتصادي ومالي".