"الجديد": الراعي ينظر بإيجابية الى ما يمكن أن تقدّمه مجموعة النواب الخارجين من التيار

أفادت مصادر النواب الاربعة الخارجين من التيار لـ"الجديد"، بأنه "سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة ولن يكون تكتلا ولا حزبا ووظيفته الاساسية الراهنة انتاج حل لرئاسة الجمهورية".

وفي السياق، كشفت معلومات "الجديد"، أن "البطريرك الراعي ينظر بإيجابية الى ما يمكن أن تقدّمه مجموعة النواب الخارجين من التيار الوسطية في ظل عدم قدرة القوى السياسية تقديم أي خرق جديد وباتت أسيرة مواقفها المتصلبة".

ولفتت الى أن "لقاء ثنائي عقد ليل امس بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي وليد بخاري بسبب وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان متأخرا الى الرياض".

وأشارت الى أن "الاجتماع الثلاثي بين العلولا وبخاري ولودريان سيعقد لاحقا لبحث مسألة تسريع انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان في موازاة المسعى الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة".