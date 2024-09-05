أميرة بدر تهاجم إيناس الدغيدي بسبب تصريحاتها عن المساكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية أميرة بدر، تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي التي تناولت رأيها في المساكنة وأثارت حالة واسعة من الجدل.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قالت بدر، إن إيناس الدغيدي صرحت لإحدى القنوات بخوضها تجربة المساكنة لمدة 9 سنوات أنا كمشاهد إيه اللي هيهني كمشاهد أني أعرف معلومة زي دي، مش لازم أطلع أجاهر بالذنب وأجرح مشاعر الناس، اقتناعك بـ المساكنة من عدمه أمر لا يهم أحد.

أضافت مقدمة "خلاصة الكلام" أن مصطلح المساكنة غير موجود أصلًا وهو يعتبر زنا بحسب بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى والصادر من 3 أعوام، متابعة: "كلام المخرجة سبب لغط عند ناس كتير.. مش لازم لما أعمل حاجة غلط أطلع أقول وأجاهر".

وأكملت: "المصطلح الصحيح للمساكنة هو الزنا والدعوات المستمرة لتزييف الحقائق وتغيير المسميات بغير مسمياتها الحقيقية مثل المساكنة هو محاولة لتضليل الشباب ونشر سلوكيات حرمها الإسلام وكافة الأديان".

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