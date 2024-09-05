ملائكة وشياطين.. 32 صورة لمخلوقات الظلام الغريبة في أعماق المحيط

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر أعماق البحار موطنًا لمخلوقات غريبة ورائعة، طورت على مدى ملايين السنين سمات محددة للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف القاسية التي تعيش فيها. وقد أدت هذه التكيفات مع بيئتها إلى ظهور بعض الحيوانات ذات المظهر الغريب.

يحدد العلماء أعماق البحار بأنها تشمل جميع مياه المحيطات التي تقع تحت (200 متر). في هذه المناطق، يبدأ ضوء الشمس الذي يتسرب عبر المياه من الأعلى في التضاؤل، ويفسح المجال لعالم من الظلام الدامس ودرجات الحرارة الباردة والضغط الساحق.

تكيفت بعض الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار مع الهاوية من خلال تبني أعضاء تنتج الضوء لجذب الفرائس أو إرسال إشارات إلى بعضها البعض. وطور البعض الآخر أفواهًا عملاقة أو معدة قابلة للتمدد أو عيونًا غير متطابقة. وبصرف النظر عن سماتها المحددة، فقد استحوذت مخلوقات أعماق البحار على خيال العديد من الناس بسبب مظهرها الغريب - والذي غالبًا ما يكون كابوسيًا.

بفضل أعمال الاستكشاف المكثفة على مدى العقود القليلة الماضية، وصف العلماء عددًا لا بأس به من جيراننا الذين يعيشون في الأعماق. لذا، إليكم 32 من أغرب المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيط، وفقا لتقرير مجلة لايف ساينس.

ثعبان البحر

ثعابين البحر (فصيلة Nemichthyidae) لها فكان يشبهان المنقار وأجسام نحيلة. توجد على أعماق تتراوح بين (300 إلى 600 متر)، على الرغم من أن بعض الأفراد تم سحبهم من (4500 متر). بالنسبة لحجمها، تتمتع ثعابين البحر بعيون كبيرة، تستخدمها لتجنب الحيوانات المفترسة. ينحني الفكان إلى الأعلى وتظل العينان مفتوحتين أثناء السباحة حتى تتمكن الثعابين من خطف الفريسة في طريقها. يمكن أن يصل طول ثعابين البحر إلى (2 متر)، اعتمادًا على النوع.

سمكة القرش المكشكشة

حصل سمك القرش المكشكشة (Chlamydoselachus anguineus) على اسمه من مظهر الكشكشة لشقوق خياشيمه. يتمتع هذا النوع الذي يعيش في أعماق البحار بجسم ممدود يشبه ثعبان البحر ويصل طوله إلى (2 متر)، بالإضافة إلى رأس كبير مسطح. يوجد في جميع أنحاء العالم ويسبح عن طريق تمويج جسمه مثل الثعبان. سمك القرش المكشكشة مفترس نشط له عدة صفوف من الأسنان الحادة ثلاثية الرؤوس، والتي يستخدمها لتمزيق وجبته المفضلة من الحبار، وكذلك الأسماك وأسماك القرش الأخرى. نادرًا ما يصادف الباحثون أسماك القرش ذات الكشكشة، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا النوع منتشر في أعماق المحيط فقط.

عنكبوت البحر العملاق

تتمتع العناكب البحرية العملاقة (Colossendeis) بأرجل رفيعة يمكن أن تمتد إلى ما هو أوسع من طبق العشاء. تعيش على قاع المحيط المتجمد الشمالي والقطب الجنوبي حتى أعماق (4000 متر)، حيث تتجول بحثًا عن الطعام والشركاء. مثل العناكب البحرية الأخرى، فإنها تشترك في سلف مشترك مع العناكب وسرطان البحر ولكنها تطورت كمجموعة منفصلة لمئات الملايين من السنين. تضع العناكب البحرية العملاقة أعضاءها الحيوية، بما في ذلك جهاز التنفس، في أرجلها التي تشبه الركائز. بدلاً من نسج شبكة كما تفعل العناكب الأرضية، فإنها تستخدم جزءًا طويلًا على شكل أنبوب في فمها لابتلاع الفريسة، بما في ذلك شقائق النعمان والديدان وقناديل البحر والإسفنج.

ثعبان البحر المبتلع

ثعابين البحر المبتلع (Saccopharynx)، هي جنس من أسماك أعماق البحار ذات أجسام نحيلة وأفواه ضخمة تتأرجح مفتوحة لابتلاع فريسة من جميع الأحجام بالكامل. توجد هذه الثعابين في جميع أنحاء محيطات العالم في منطقة الشفق، والتي تمتد بين (200 إلى 1000 متر) عمقًا، ومنطقة منتصف الليل، والتي تمتد بين (1000 إلى 4000 متر) تحت السطح.

يعيش ثعبان البحر ذو الذيل السوط (Saccopharynx lavenbergi)، على سبيل المثال، على عمق (300 إلى 2000 متر) في شرق المحيط الهادئ. ينمو هذا الثعبان إلى حوالي (1 متر) طولًا ويتغذى بشكل أساسي على الأسماك الصغيرة. يسبح عن طريق تمويج جسمه، والذي يحتوي على طرف متوهج يعتقد العلماء أنه قد يعمل كطُعم حيوي لجذب الفرائس.

القرش قاطع الكعك

قرش قاطع الكعك (Isistius brasiliensis) هو قرش صغير على شكل سيجار يلتصق بفرائسه من جميع الأحجام ويستخدم أسنانه السفلية المسننة لنحت قطع دائرية من اللحم. تنمو أسماك قرش قاطع الكعك إلى ما بين (42 إلى 56 سنتيمترًا) في الطول. تعيش في المحيطات الاستوائية والمعتدلة في جميع أنحاء العالم، وتسكن أعماقًا أقل من (1000 متر) أثناء النهار وتهاجر إلى المياه السطحية ليلاً للتغذية، وفقًا لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي. على الرغم من أن أسماك قرش قاطع الكعك غير ضارة بشكل عام بالبشر بسبب موطنها في المياه العميقة، فقد أبلغ 4 أشخاص عن لدغات غير مبررة قبالة ساحل هاواي، وفقًا للمتحف.

أخطبوط دامبو

هناك 17 نوعًا من أخطبوط دامبو (Grimpoteuthis)، والتي سميت على اسم شخصية الفيل المحبوبة من ديزني. هذه الأخطبوطات، التي تنتمي إلى عائلة الأخطبوط المظلي الأكبر Opisthoteuthidae، لها زعنفتان تشبهان الأذن تمتدان من فوق كل عين. مثل الأخطبوطات المظلية الأخرى، فإن أخطبوطات دامبو لها شبكات بين أذرعها تنتشر لتبدو وكأنها مظلة.

أخطبوطات دامبو هي أعمق أنواع الأخطبوطات المعروفة، حيث تعيش في أعماق محيطية لا تقل عن (4000 متر). في عام 2020، صور العلماء أخطبوط دامبو على عمق (6957 مترًا) تحت سطح المحيط الهندي. يبلغ طول أخطبوطات دامبو حوالي (20 سم) وتسبح عن طريق رفرفة "آذانها" برفق. وتستخدم شبكاتها للتحليق فوق قاع البحر أثناء البحث عن الطعام، بما في ذلك القواقع والديدان.

سمكة الأفعى

تتمتع سمكة الأفعى التي تعيش في أعماق البحار (Chauliodus) بأسنان تشبه الإبر بحيث يمكنها فتحها على نطاق واسع بما يكفي لابتلاع الفريسة ثم إغلاقها مرة أخرى لتكوين فخ يشبه القفص. بعض الأنواع، مثل سمكة الأفعى في المحيط الهادئ (Chauliodus macouni)، لها نابان يبرزان من الفك السفلي ويمران عبر عيني السمكة. والبعض الآخر، بما في ذلك سمكة الأفعى سلون (Chauliodus sloani)، لها أنياب كبيرة جدًا، بحيث لا تستطيع السمكة إغلاق فمها دون ثقب دماغها.

تعيش أغلب أنواع سمك الأفعى في منطقة الشفق، على عمق يتراوح بين (200 إلى 1000 متر). وعادة ما يصل طول سمك الأفعى إلى حوالي (30 سم). وبعض الأنواع، بما في ذلك سمك الأفعى سلون، لديها أعضاء تنتج الضوء على بطونها.

سمكة قرش العفريت

سمكة قرش العفريت (Mitsukurina owstoni) هي سمكة قرش كبيرة ذات مظهر غريب ذات خطم يشبه المجرفة وفم تستخدمه للقفز على الفريسة وخطفها. في العام الماضي، انتشل الصيادون أنثى حامل يبلغ طولها (4.7 مترًا) من المياه قبالة تايوان، لكن الحجم الأقصى لهذه القروش غير معروف، وفقًا لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي.

لا يُعرف الكثير عن أسماك القرش العفريت، باستثناء أنها تعيش في المياه العميقة على طول المنحدرات القارية والجبال البحرية. تم انتشال أعمق قرش مسجل من عمق (1300 متر). يعتقد العلماء أن أسماك القرش العفريت تصطاد الفرائس، مثل الحبار والقشريات، من خلال اكتشاف التغيرات في المجالات الكهربائية. بمجرد أن تقترب أسماك القرش بما يكفي، تطلق فكيها للخارج لالتهام الحيوان غير المنتبه.

السيفونوفورات

السيفونوفورات (رتبة السيفونوفورات) هي مستعمرة من السلائل المتطابقة وراثيًا، أو الحيوانات، التي تتصرف مثل كائن حي واحد. يؤدي كل حيوان من حيوانات الزواحف وظيفة أساسية لبقاء المستعمرة بأكملها، مثل اصطياد الفرائس أو هضم الطعام أو التكاثر. يمكن أن تنمو السيفونوفورات إلى أطوال غير عادية، حيث يبلغ طول أكبر مستعمرة مسجلة (47 مترًا) وقطرها (15 مترًا). ومع ذلك، لا تنمو السيفونوفورات عادةً أكثر سمكًا من عصا المكنسة.

أطلق العلماء أسماء على أكثر من 175 نوعًا من السيفونوفورات، بما في ذلك مستعمرات أعماق البحار التي تتوهج باللون الأخضر والأزرق وأحيانًا الأحمر لجذب الفرائس. السيفونوفورات العملاقة (برايا دوبيا)، على سبيل المثال، هي كائنات مضيئة بيولوجيًا تتحول إلى اللون الأزرق الساطع عندما تصطدم بأشياء وحيوانات أخرى. تعيش بين (700 إلى 1000 متر) من العمق.

قرش جرينلاند

يعد قرش جرينلاند (Somniosus microcephalus) من أنواع أسماك القرش طويلة العمر التي تعيش في مياه شمال الأطلسي والقطب الشمالي حتى أعماق تصل إلى حوالي (1200 متر). يقدر الباحثون أن أسماك قرش جرينلاند تعيش ما لا يقل عن 250 عامًا وربما أكثر من 500 عام، ما يجعلها أطول الفقاريات عمرًا في العلوم. يمكن أن تنمو حتى (7.3 مترًا). أسماك قرش جرينلاند تسبح ببطء، لذلك من المحتمل أن تهاجم فريستها أو تبحث عن الجيف. يصطاد الناس في المناطق الشمالية أسماك القرش هذه للحصول على لحومها وجلدها، والتي يمكن استخدامها في صناعة الجلود. يكون اللحم سامًا عند تناوله نيئًا، لكنه يصبح صالحًا للأكل عند تجفيفه.

خنزير البحر

خنازير البحر (Scotoplanes) هي مجموعة من خيار البحر التي تعيش في الأعماق ولها أقدام أنبوبية تشبه العصي على بطونها. وكما يوحي اسمها، فإن خنازير البحر وردية اللون. وهي تستخدم أقدامها الأنبوبية للتنقل عبر الرواسب الموحلة بحثًا عن الطعام، مثل قطع الطحالب والحيوانات الميتة التي سقطت على قاع البحر. ينمو خنزير البحر إلى ما بين (4 إلى 15 سم) ويعيش على أعماق تصل إلى (6700 متر)، وفقًا لمتحف مونتيري باي للأحياء المائية. تتجمع خنازير البحر الوردية أحيانًا في قطعان ضخمة لتتغذى على جثث الحيوانات الكبيرة الغارقة، مثل الحيتان.

سمكة الإوز

سمكة الإوز (Lophiidae) هي نوع من أسماك الصياد (Lophiiformes)، والمعروفة بجذب الفريسة بطُعم مضيء ووجود ذكور "إضافية" توفر إمدادًا ثابتًا من الحيوانات المنوية للإناث. هناك حوالي 25 نوعًا مسجلاً من سمكة الإوز، وكلها لها رأس مسطح وجسم مترهل وفم مفتوح، وفقًا لمنظمة Ocean Conservancy. وعادةً ما توجد في قاع المحيط الرملي أو الموحل الذي يزيد عمقه عن (910 أمتار)، حيث تمتزج بفضل الأنماط المرقطة على ظهرها.

مثل أسماك الصياد الأخرى، تغري سمكة الإوز الفريسة - بما في ذلك الأسماك والقشريات ونجم البحر - بطُعم يتدلى من أعلى رأسها. بمجرد اقتراب الهدف بدرجة كافية، تنقض هذه الحيوانات المفترسة على الهدف بأسنان حادة. يمكن لأسماك الأوز أيضًا الانتقال من مكان إلى آخر عن طريق "المشي" على زعانفها الصدرية والبطنية، والتي تحتوي على مفاصل معدلة بحيث يمكنها الدوران واستخدامها مثل الأقدام.

سمكة قرش البرير

سمكة قرش البرير (Deania calcea)، التي تسمى أيضًا سمكة قرش المنقار الطائر، تعيش عادةً بين أعماق (600 إلى 1000 متر)، وفقًا لقاعدة بيانات أسماك أستراليا. تنتشر أسماك قرش البرير على نطاق واسع قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا، عبر المحيط الهادئ الشرقي والغربي، وفي المحيط الأطلسي الشرقي. تتمتع هذه القروش بأنف طويل وجسم بني رمادي، ويصل طولها إلى (1.2 متر). يُعتقد أن أسماك القرش هذه تصل إلى أقصى عمر لها وهو 35 عامًا. يتم اصطيادها غالبًا عن طريق الخطأ كصيد عرضي، على الرغم من أن بعض مصايد الأسماك تستهدف أسماك القرش للحصول على لحمها وزيت كبدها، وفقًا لتقرير Shark Report الصادر عن الحكومة الأسترالية.

الحبار ذو الزعانف الكبيرة

الحبار ذو الزعانف الكبيرة (Magnapinna) هو جنس من الحبار النادر الذي يمكن أن ينمو حتى (6 أمتار) - بفضل أذرعه ومخالبه المتدلية، والتي يمكن أن تمتد 20 مرة أطول من جسم الحبار (المعروف أيضًا باسم الوشاح) ولها انحناءات مميزة تشبه الكوع، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). وكما يوحي الاسم، فإن هذا الحبار له زعانف كبيرة تبرز من وشاحه. إنها أعمق أنواع الحبار التي عرفها العلم، حيث تسبح إلى أعماق تزيد على (6000 متر)، وفقًا لمنظمة Ocean Conservancy.

من غير الواضح لماذا يمتلك حبار الزعانف الكبيرة مثل هذه الأذرع والمخالب الطويلة، لكن العلماء يعتقدون أن الزوائد مغطاة بمصاصات مجهرية يمكنها حبس الفريسة أثناء سباحة الحبار. تم تسجيل حوالي 12 مشاهدة فقط لحبار الزعانف الكبيرة، مع توثيق 3 أنواع عبر محيطات العالم حتى الآن.

سمكة البحر السوداء شيطان الصياد

تتمتع سمكة البحر السوداء شيطان الصياد (Melanocetus johnsonii) بطُعم مضيء يشبه العمود في أعلى رأسها وتعيش على عمق يتراوح بين (100 إلى 4500 متر) تحت سطح المحيط. تنمو الإناث حتى يصل طولها إلى (20 سم)، بينما يصل طول الذكور إلى حوالي (3 سم) فقط. ومثل ذكور سمكة البحر السوداء الأخرى، تعمل ذكور سمكة البحر السوداء كإكسسوارات طفيلية تنتج الحيوانات المنوية للإناث فقط. وعندما يجد الذكر أنثى مناسبة، يلتصق بها ويدمج جلده ودمه معها مدى الحياة، ويتغذى على العناصر الغذائية التي تتناولها.

الحبار الطائر ذو الظهر الأرجواني

الحبار الطائر ذو الظهر الأرجواني (Sthenoteuthis oualaniensis) هو نوع منتشر على نطاق واسع يعيش حتى أعماق (1000 متر) في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية للمحيط الهندي والمحيط الهادئ. قال الخبراء إن الحبار الطائر ذو الظهر الأرجواني يأتي بخمسة أحجام، تتراوح من القزم إلى العملاق. إنه سباح قوي ويمكن أن يصل إلى سرعات (35 كم / ساعة)، وفقًا لموقع أبحاث البحار SeaLifeBase. تستهدف مصايد الأسماك في اليابان وتايوان الحبار الطائر ذو الظهر الأرجواني لاستخدامه كطعم للتونة، وكذلك للاستهلاك البشري، "على الرغم من أن جودة اللحوم رديئة نسبيًا"، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

متساوي الأرجل العملاق

تعيش الرخويات العملاقة (Bathynomus giganteus)، وهي قريبة من قمل الخشب (Oniscidea)، على أعماق تصل إلى (2100 متر) في المحيطين الهندي والهادئ الغربي والمحيط الأطلسي. يوجد حوالي 10000 نوع من الرخويات - اللافقاريات ذات الأرجل الأربعة عشر والأجسام المجزأة وزوجين من قرون الاستشعار والعيون المركبة - والرخويات العملاقة هي الأكبر من بينها جميعًا، حيث يصل طولها إلى (40 سم) من الرأس إلى الذيل.

تتجول الرخويات العملاقة في قاع البحر، وتبحث عن الطعام الذي يسقط من الأعلى، مثل جثث الأسماك. ويمكنها أيضًا السباحة لمسافات قصيرة باستخدام ذيولها التي تشبه المروحة. تعتبر نظائر الأرجل العملاقة مثالاً على ضخامة أعماق البحار، وهو نمط تطوري حيث تنمو الكائنات التي تعيش في الأعماق بشكل أكبر بكثير من أقاربها في الموائل الأخرى. قد تنجم ضخامة أعماق البحار عن نقص الحيوانات المفترسة في أعمق زوايا المحيط - ما يعني أن الحيوانات يمكن أن تنمو بشكل أكبر بأمان - و/أو من حاجة الكائنات الحية إلى حمل المزيد من الأكسجين في أعماق كبيرة، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة.

قنديل البحر ذو البطن الدموي

قنديل البحر ذو البطن الدموي (Lampocteis cruentiventer) يعيش في أعماق تتراوح بين (250 إلى 1500 متر). وكما يوحي اسمه فإن هذا القنديل له معدة قرمزية، ما يساعده على الاندماج مع محيطه المظلم. في الأعماق التي يعيش فيها، يتم امتصاص الضوء الأحمر ويبدو أسود، ما يجعل الحيوان غير مرئي تقريبًا للحيوانات المفترسة. اللون الأحمر بارز بشكل خاص على بطن القنديل لإخفاء أي فريسة مضيئة قد يكون قد ابتلعها. تنجم عروض الضوء المتلألئة التي يتألق بها قنديل البحر ذو البطن الدموي على طول جسمه عن الضوء المنعكس عن خيوط صغيرة تشبه الشعر.

سمكة البلعوم الأسود

يعتبر السنونو الأسود (Chiasmodon niger) نوعًا من الأسماك المراوغة التي توجد في أعماق تتراوح بين (700 إلى 3000 متر) في المياه الأطلسية المعتدلة والاستوائية. يتمتع بجسم داكن بلا قشور وفم كبير، وينمو حتى يصل طوله إلى (25 سم). كما أن سمكة البلعوم الأسود لها فك سفلي طويل ومعدة قابلة للتمدد، ما يسمح لها بابتلاع فريسة يصل طولها إلى 4 أمثال طولها و10 أمثال وزنها، وفقًا لمؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات. ويمكن لأسنانها المعقوفة التي تشير إلى الداخل أن تنسحب للسماح للفريسة بالدخول إلى الفم ثم تغلق مرة أخرى لتكوين فخ. ووفقًا لمؤسسة وودز هول، فقد رأى عدد قليل جدًا من الناس سمكة البلعوم الأسود في أعماق البحار، ولكن العينات الميتة تطفو أحيانًا على سطح المحيط.

حبار مصاص الدماء

حبار مصاص الدماء (Vampyroteuthis infernalis)، والذي يعني اسمه العلمي "حبار مصاص الدماء من الجحيم"، ليس حبارًا في الواقع. بل إنه أحد عضوين معروفين على قيد الحياة من مجموعة فرعية من رأسيات الأرجل تسمى Vampyromorphida. يعيش حبار مصاص الدماء في المياه المعتدلة والاستوائية التي يزيد عمقها عن (200 متر) في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من اسمه المهدد، إلا أنه لا يصطاد أو ينصب كمينًا للفريسة؛ بل يتغذى على الحطام البحري العائم، والمعروف أيضًا باسم الثلج البحري. يبلغ طول جسم حبار مصاص الدماء البالغ حوالي (30 سم)، باستثناء الأذرع، وله أكبر عيون لأي حيوان حي متناسب مع حجم جسمه، وفقًا لحوض مونتيري باي للأحياء المائية. وعندما يشعر بالخطر، يقلب أذرعه الثمانية المكفوفة لإنتاج "عباءة" تغطي جسمه.

سمكة الفانوس

سمكة الفانوس من عائلة Myctophidae، والتي تضم أكثر من 245 نوعًا، وفقًا لمؤسسة Woods Hole Oceanographic Institution. سميت على اسم أعضاء الضوء الزرقاء الخضراء الموجودة في أجسامها، والتي تعكس الضوء بطريقة تمكن السمكة من الرؤية والإشارة إلى الأسماك الأخرى في الظلام. تبطن أعضاء الضوء أيضًا بطون سمكة الفانوس، ما يساعدها على الاندماج مع محيطها دون إلقاء ظل يمكن أن يجعلها هدفًا للحيوانات المفترسة.

يتراوح طول سمك الفانوس من (2 إلى 30 سم)، ومن المعروف أنه يهاجر إلى المياه السطحية للتغذية ليلاً. وقد جعلته قدراته السرية في الاتصال بالضوء من أكثر الأسماك نجاحًا في موطنه، حيث يشكل سمك الفانوس 60٪ من جميع أسماك أعماق البحار، وفقًا لـ Woods Hole.

سلطعون هوف

سلطعون هوف (Kiwa tyleri) هو نوع من جراد البحر القرفصاء في أعماق البحار يعيش بالقرب من الفتحات الحرارية المائية في المحيط الجنوبي البارد. ويشكل جزءًا من مجموعة من جراد البحر القرفصاء تسمى سرطان البحر اليتي لأنها بيضاء ومغطاة بشعر يسمى setae، لكن سلطعون هوف يبرز بصدره المشعر بشكل خاص. مثل غيرها من سرطانات اليتي، تستخدم سرطانات هوف شعرها لحصاد البكتيريا الموجودة في السائل الحارق الذي يخرج من الفتحات. ثم تتغذى على هذه البكتيريا. أظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 700 سرطان يمكن أن يتجمعوا في حوالي (متر مربع واحد)، ويتنافسون على حصة من السائل. ينمو سرطانات اليتي، بما في ذلك سرطانات هوف، إلى حوالي (15 سم) في الطول.

ملاك البحر

ملائكة البحر (Gymnosomata) هي مجموعة من القواقع السابحة التي توجد على أعماق تصل إلى (610 م) في المياه الباردة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم. تتميز هذه الأسماك بأجسام هلامية يتراوح طولها من (4 إلى 8 سم)، اعتمادًا على الأنواع، وزوائد تشبه الأجنحة تسمى parapodia، والتي ترفرف بها ملائكة البحر لدفع نفسها عبر الماء.

لا تمتلك ملائكة البحر أصدافًا. تستخدم هذه الحيوانات المفترسة المتربصة بنيتين تسمى المخاريط الخدية لإزالة فريستها المفضلة - وهي مجموعة وثيقة الصلة من القواقع الأصغر حجمًا ذات الأصداف والتي تسمى فراشات البحر (Thecosomata) - مباشرة من أصدافها. تتمتع ملائكة البحر بجلد شفاف، ما يسمح برؤية أعضائها الداخلية، والتي يمكن أن يكون لها لون وردي أو برتقالي.

سمكة التنين

سمكة التنين (Stomiidae) هي عائلة من المخلوقات من عالم آخر تعيش في مناطق الشفق ومنتصف الليل في المحيط حتى أعماق (4500 متر). تنمو الإناث إلى حوالي (50 سم) في الطول، بينما يصل طول الذكور بين (5 إلى 15 سم)، اعتمادًا على النوع. كل من الذكور والإناث لديهم فكان مفتوحين، ولكن الإناث فقط لديها أنياب - أسنان طويلة وشفافة مدمجة في بلورات نانوية وتمنح سمكة التنين الأنثى لدغة أقوى من أسماك القرش. للإناث أيضًا شارب مضيء يتدلى من ذقنها ويجذب الفرائس. كل من الذكور والإناث مغطاة بأعضاء تنتج الضوء تسمى الفوتوفور، والتي تستخدمها سمكة التنين للإشارة إلى بعضها البعض.

الحبار مائل العينين

كما يوحي اسمه، فإن الحبار ذو العين المنحرفة (Histioteuthis heteropsis) له عينان مختلفتان بشكل كبير في الحجم والبنية. يولد الحبار ذو العين المنحرفة بعينين متطابقتين، لكن العين اليسرى تنمو إلى أكثر من ضعف حجم العين اليمنى مع نمو الصغار إلى بالغين. كما تتبنى العين الضخمة بنية شبه أنبوبية، وتتحول عدساتها إلى اللون الأصفر.

يسبح الحبار ذو العين المنحرفة في وضع مائل، مع توجيه عينه الأكبر إلى الأعلى للكشف عن الضوء الموجه إلى الأسفل، وفقًا لمعهد أبحاث حوض مونتيري باي للأحياء المائية. تساعد الصبغة الصفراء الحبار على تمييز الفرائس المحتملة التي تلقي الضوء إلى الأسفل لإخفاء نفسها ضد الضوء الطبيعي. العين اليمنى التي تواجه الأسفل مفيدة تمامًا مثل اليسرى؛ فهي تتمتع بمجال رؤية أوسع وتساعد الحبار على اكتشاف الحيوانات المضيئة بيولوجيًا أدناه.

سمكة الحلزون

سمكة الحلزون هي عائلة من الأسماك على شكل شرغوف يصل طولها إلى حوالي (30 سم). توجد في الغالب في المياه الباردة، مع بعض الأنواع التي تعيش في القطبين الشمالي والجنوبي. أعمق سمكة مسجلة هي سمكة الحلزون من جنس Pseudoliparis (النوع غير معروف) تم تصويرها على عمق (8336 مترًا) تحت سطح المحيط في خندق إيزو-أوجاساوارا بالقرب من اليابان في عام 2023.

يمكن لسمكة الحلزون أن تنجو من أعماق المحيطات العميقة لأنها تمتلك جسمًا هلاميًا وتفتقر إلى مثانة سباحة - عضو مملوء بالهواء يساعد الأسماك الأخرى على التحكم في طفوها. يحتوي جسمها أيضًا على سائل يسمى الأسمولايت، والذي يساعد في حماية أنسجتها وخلاياها من الضغط الساحق.

خيار البحر الوردي الشفاف

يُعرف خيار البحر الوردي الشفاف (Enypniastes eximia)، المعروف أيضًا باسم وحش الدجاج بلا رأس، بأنه نوع من خيار البحر السابح بجسم منتفخ وزعانف محززة. هذا النوع أرجواني محمر وشفاف تمامًا تقريبًا، ويكشف عن أعضائه الداخلية. على عكس خيار البحر الآخر، يمكن لخيار البحر E. eximia أن يطفو عموديًا في عمود الماء وله حافة تشبه المظلة تساعده على التقدم بحركة تجديف.

ينمو خيار البحر هذا إلى حوالي (23 سم) في الطول، ما يجعله أكبر من معظم نظرائه الذين يعيشون في قاع البحر. على الرغم من أن خيار البحر هذا يمكنه السباحة، إلا أنه يقضي معظم وقته في المشي على طول قاع المحيط، ويجمع الرواسب بحثًا عن الطعام. تشير الملاحظات إلى أنه للتخلص من الوزن الزائد، وينتشر عالميًا ويسكن أعماقًا تتراوح بين (500 إلى 7000 متر).

سمكة الأرنب

سمكة الأرنب (Chimaera monstrosa)، المعروفة أيضًا باسم سمكة الجرذ، مرتبطة بأسماك القرش. توجد في شمال شرق المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من الأسماك التي لا تجيد السباحة، فهي تتحرك ببطء شديد في الماء وتستخدم زعانفها الصدرية فقط على أعماق تصل إلى (1660 متر). ولا تساعدها ذيولها الطويلة المدببة على السباحة. ويمكن لأسماك الأرنب رفع العمود السام في مؤخرة رأسها لردع الحيوانات المفترسة وإلحاق جرح مؤلم بها. ويمكن أن يصل طول أسماك الأرنب البالغة إلى (1.5 متر) بما في ذلك الذيل، والذي قد يشكل ما يصل إلى 60% من طولها. وتتغذى أسماك الأرنب على القشريات والرخويات، التي يمكنها سحق أصدافها بأسنانها التي تندمج في صفائح صلبة.

دودة الحبار

دودة الحبار (Teuthidodrilus samae) هي نوع من الديدان البحرية عديمة العيون، سُميت بهذا الاسم نسبة إلى الزوائد العشرة الشبيهة بالمخالب التي تبرز من رأسها. وكل من هذه الزوائد أطول من جسم الدودة المسطح ويكاد يكون حجمه بحجم راحة اليد البشرية. تلوح دودة الحبار بهذه الزوائد لجمع جزيئات الحطام العضوي المتساقطة، أو الثلج البحري للحصول على الغذاء. كما يمكنها السباحة باستخدام 25 زوجًا من المجاديف البيضاء الشفافة المرتبة على طول جانبي جسمها.

واجه الباحثون دودة الحبار لأول مرة في عام 2007، على عمق (2900 متر) في بحر سيليبس بين إندونيسيا والفلبين. لا يُعرف الكثير عن هذا المخلوق، لكن العلماء يعتقدون أنه ليس متوهجًا حيويًا، على عكس العديد من الأنواع في أعماق البحار.

سمكة سحلية أعماق البحار

سمكة سحلية أعماق البحار (Bathysaurus ferox) هي أعمق الحيوانات المفترسة في العالم، وهذا يعني أنها تأكل أي شيء تصادفه، بما في ذلك نوعها، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. تملأ الأنياب الحادة فكيها وحتى أنها مغروسة في لسانها. تصطاد سمكة سحلية أعماق البحار عن طريق الانتظار في قاع المحيط ورأسها مرفوعة قليلاً، وتلتقط أي شيء يسبح فوقها.

تعيش على عمق يتراوح بين (600 إلى 3500 متر)، وينمو طولها إلى حوالي (64 سم)، ولديها عيون حساسة للكشف عن الضوء الحيوي من الكائنات الأخرى. سمكة السحلية التي تعيش في أعماق البحار هي أيضًا خنثى، أي أنها تمتلك أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية، وبالتالي يمكنها التزاوج مع كل من الذكور والإناث. يعتقد العلماء أن هذا تكيف مع التوزيع غير المنتظم لهذه الأسماك في المحيطات في جميع أنحاء العالم.

قنديل البحر الأحمر العميق

قنديل البحر الأحمر العميق (Crossota norvegica) هو نوع يشبه الكائنات الفضائية يوجد في أعماق تقل عن (1000 متر) في المحيط المتجمد الشمالي. سمي بهذا الاسم بسبب جسمه المستدير الأحمر النابض بالحياة، ويبلغ عرضه أقل من (2.5 سم). لا يُعرف سوى القليل عن قنديل البحر هذا، بما في ذلك ما يأكله، ولكن مثل قناديل البحر الأخرى، من المحتمل أنه يستخدم العديد من مخالبه التي تشبه السباجيتي لالتقاط الطعام. من غير الواضح ما إذا كان قنديل البحر الأحمر الداكن يحتاج إلى ذكر وأنثى للتكاثر أم أنه يستطيع التكاثر بمفرده كخنثى متتابعة.

سمكة العين البرميلية

توجد سمكة العين البرميلية (Macropinna microstoma) في بحر بيرنج والمحيط الهادئ الشمالي على أعماق تتراوح بين (600 إلى 800 متر). لها جبهة شفافة وعينان أنبوبيتان يمكنها تدويرهما، ما يمكنها من النظر إلى الأعلى لاكتشاف الفرائس أو الحيوانات المفترسة. تحتوي عيونها على صبغة صفراء تساعدها على التمييز بين الضوء الحيوي وأشعة الشمس المتسربة عبر الماء من الأعلى. تظل سمكة العين البرميلية بلا حراك في الظلام حتى تكتشف وجبة محتملة تمر فوقها؛ ثم ينطلقون نحو الأعلى لالتقاطه في أفواههم ويديرون أعينهم إلى وضعهم الموجه للأمام.