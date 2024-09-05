ترامب اكد بان العقوبات الأميركية تضعف مكانة الدولار: سأعيد السلام والاستقرار للشرق الأوسط

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن العقوبات الأميركية تتسبب في إضعاف مكانة الدولار في العالم.

واوضح ترامب في النادي الاقتصادي في نيويورك، "أنا أفرض العقوبات وأرفعها في أسرع وقت ممكن لأنها تقتل في نهاية المطاف الدولار وكل ما يمثله". وأضاف: "علينا أن نستمر في كوننا عملة عالمية، وأعتقد أن هذا مهم". مشيرا إلى أنه من الضروري "تطبيق عقوبات قوية على الدول التي تستحقها، ثم رفعها بعد ذلك".

واكد بانه سيعيد السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط. وشدد على ان جو بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأنا أفضل رئيس في التاريخ المعاصر، واوضح بان إدارة بايدن ونائبته كاملا هاريس للاقتصاد كارثية، فقج سمحت هاريس للخارجين من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية بدخول بلادنا.

واردف ترامب: "فرضت الضرائب على السيارات المستوردة من الصين، وإذا لم نفرض ضرائب على الصين فإن الصين ستجتاحنا". واكد بام الوضع الاقتصادي في ⁧‫أميركا‬⁩ حاليا أسوأ مما كان عليه أثناء جائحة ⁧‫كورونا، وهذا وقت إرسال "الرفيقة كامالا هاريس" إلى منزلها بكاليفورنيا.