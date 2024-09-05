مكية: ميقاتي بصدد الدعوة  لعقد جلستين لمجلس الوزراء

افاد الامين العام لمجلس الوزر ء القاضي محمد مكية بان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلستين لمجلس الوزراء الاولى للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق، والثانية لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

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