الأسبوع المقبل مناظرة ساخنه بين «ترامب» و«هاريس»

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شبكة «إيه بى سى» التليفزيونية أمس الأول عن قبول كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب قواعد المناظرة الرئاسية الأولى فى فيلادلفيا، والتى ستبث على الهواء الأسبوع المقبل- بما فى ذلك كتم الصوت عندما يتحدث المرشح الآخر.

وأوضحت الشبكة فى بيان أن «هاريس»، المرشحة الديمقراطية، و«ترامب»، منافسها الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية تأهلا للمناظرة بموجب المعايير المحددة، وقد قبل كلاهما قواعد المناظرة التالية.

وكان قد صار خلاف بين الطرفين بشأن قواعد المناظرة حول إغلاق الميكروفونات عندما لا يكون دور المرشح للتحدث. فيما دفعت حملة «هاريس» إلى استخدام الميكروفونات الحية، أو الساخنة، بدعوى أنها ستسمح بالتبادلات الجوهرية بين المرشحين فى غضون ذلك، كانت حملة «ترامب» تضغط من أجل إيقاف تشغيلها.

وأوضح البيان الذى أصدرته شبكة «إيه بى سى» أن ميكروفونات المرشحين ستكون حية فقط للمرشح الذى يحين دوره للتحدث - وسيتم كتم الصوت عندما يكون الوقت مخصصًا لمرشح آخر.

كما ذكرت الشبكة التليفزيونية أن المناظرة ستستمر لمدة 90 دقيقة وستتخللها فواصل إعلانية، وسيديرها اثنان من المذيعين الجالسين، ديفيد موير ولينسى ديفيس من شبكة إيه بى سى، واللذين سيكونان الشخصين الوحيدين اللذين سيطرحان الأسئلة. ولن يكون هناك جمهور فى الغرفة.

وستُعقد المناظرة فى المركز الوطنى للدستور فى فيلادلفيا، وهى مؤسسة مخصصة لدراسة دستور الولايات المتحدة. وتُعَد ولاية بنسلفانيا، التى يبلغ عدد أصواتها فى المجمع الانتخابى 19 صوتًا، واحدة من أكثر الولايات المتأرجحة أهمية فى الانتخابات، وقد زارها «ترامب» على نطاق واسع فى الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وقالت شبكة «إيه بى سى نيوز» إن القواعد الأخرى التى تم الاتفاق عليها مع الجانبين تشمل عدم تقديم بيانات افتتاحية، وأن تكون البيانات الختامية لمدة دقيقتين لكل مرشح وسيقف المرشحون خلف المنصة طوال مدة المناقشة ولا يُسمح بالدعائم والملاحظات المكتوبة مسبقًا على المسرح ولن تتم مشاركة الموضوعات أو الأسئلة مسبقًا، ولن يُسمح للمرشحين بطرح الأسئلة على بعضهم البعض.

وأضافت شبكة إيه بى سى إن «هاريس» و«ترامب» سيُمنحان الفرصة للإجابة لمدة دقيقتين على الأسئلة، ودقيقتين للردود، ودقيقة إضافية للمتابعات أو التوضيحات أو الردود.

وأوضحت الشبكة التليفزيونية أن «ترامب» فاز بقرعة العملة المعدنية لتحديد مكان المنصة وترتيب البيانات الختامية، فى قرعة أجريت افتراضيًا الثلاثاء الماضى اختار «ترامب» تحديد ترتيب البيانات، وتقديم البيان الختامى الأخير فى حين اختيار «هاريس» موضع المنصة الأيمن على الشاشة، ما يعنى أن «ترامب» سيكون على اليسار.

كان «ترامب» قد هدد بالانسحاب من المناظرة بأسلوب متقلب، مدعياً أنه لن يحصل على فرصة عادلة. وفى الأسبوع الماضى، نشر على شبكته الاجتماعية Truth Social أن قناة ABC News «أخباراً كاذبة» وهاجم «ما يسمى بلجنة كارهى ترامب» بعد رؤية السيناتور الجمهورى توم كوتون وهو يجرى مقابلة مع جوناثان كارل فى برنامج This Week على قناة ABC.