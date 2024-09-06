3 قتلى بينهم طفل في استهداف مسيرة لشاحنة صغيرة في محافظة السليمانية بكردستان - العراق

اعلن مسؤول محلي في كردستان - العراق، "مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل، جراء استهداف مسيرة لشاحنة صغيرة في محافظة السليمانية". وأوضح أن "هذا الاعتداء يأتي غداة مقتل ثلاثة أشخاص هم أب وابناه البالغان 14 و18 عاما حين استهدفت مسيرة مركبتهم في قضاء دوكان في المحافظة نفسها".

بدوره، قال قائمقام قضاء جوراتا عثمان انور انه "عند الساعة 13,40 اليوم (الخميس)، هاجمت طائرة مسيرة شاحنة بيك أب ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل في قرية هرميلة في قضاء جوراتا في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي".

وأشار إلى أن "سائق السيارة فقط تم التعرف عليه، وهو مواطن عادي فلاح من المنطقة وكان معه طفل أو طفلة، وضحية ثالثة لم يتم التعرف على هويتَيهما" بسبب الحروق التي غطت جسديهما.