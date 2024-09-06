يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة غدا خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية يان يسيطر طقس صيفي معتدل نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود، حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة .

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة .

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة .