زارها الملك فؤاد وعبد الناصر والسادات وتخرج فيها مجدي يعقوب.. أقدم مدرسة ثانوية في المنيا تحتفل بمئويتها (فيديو وصور )

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

احتفلت مدرسة المنيا الثانوية العسكرية بنين أو كما يطلق عليها منذ 6 سنوات بعد تغيير اسمها إلى مدرسة الفريق "صفي الدين أبو شناف" بمئويتها، مساء اليوم الخميس، تلك المدرسة التي تُعد من منارات التعليم في المنيا، وتحتفل بمئويتها، بعد مشوار طويل من نشر التعليم وتخريج عدد كبير من المشاهير.

وحضر احتفالية اليوم المئات من خريجي المدرسة، ومنهم الكابتن حمادة صدقي نجم منتخب مصر السابق وابن المنيا، ورؤساء جامعة المنيا السابقين من خريجي المدرسة كل من: الدكتور ماهر جابر والدكتور جمال أبو المجد، وعدد كبير من المعلمين.

وتعد مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين بالمنيا، من المدارس ذات الطابع المعماري الخاص، اذ شيدها أحد المعماريين الطليان عام 1924 هي ومدرستين أخرتين على مستوى الجمهورية، وكان ذلك في عهد الملك فؤاد الأول، على مساحة 27300 متر مربع، وحرص على أن تكون على شكل قصر ملكي كبير، تقديرًا للعلم والمتعلمين بداخلها، وقدرت تكلفة إنشائها في ذلك الوقت بنحو 35594 جنيه.

وتعد المدرسة أيقونة مدارس المنيا، وزارها الملك فؤاد يوم الاثنين 3 يناير 1926 ، وأعضاء مجلس قيادة ثورة 1952 كل من: الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر، وزكريا محي الدين عام 1953 ، وكذلك الرئيس محمد أنور السادات في السبعينات عندما هبط بطائرته في ملعب المدرسة، والعديد من الوزراء فيما بعد.

كما أن المدرسة تعاقب على إدارتها نحو 40 ناظر ومدير، كان أولهم محمد كامل شاكر خلال الفترة من 1924 وحتى 1927، وتقع بشارع طه حسين حاليًا، بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة، ولها بوابتان الأولى تطل على شارع كورنيش النيل، والثانية بشارع طه حسين، ويشغل مبنى المدرسة مساحة 2181 متر مربع ويضم الطابق الأول والأول علوي، والثاني علوي، كما بها مسجد جرى إنشائه على مساحة 200 متر مربع، ومساحة 25119 متر مربع فراغ عبارة عن ملاعب متنوعة.

ومن أشهر خريجي المدرسة 4 وزراء وهم: سيد محمد يوسف وزير المعارف المصرية الأسبق، والدكتور نور الدين طراف، وزير الصحة الأسبق، مصطفي كامل طلبة وزير الشباب الأسبق، المستشار أحمد علي موسي وزير العدل والمدعي العام الإشتراكي الأسبق، ومن المحافظين: محمد دكروري محافظ الشرقية الأسبق، محمد أحمد المنياوي محافظ القليوبية الأسبق، فاروق عفيفي محافظ المنيا الأسبق، محمود أبو الليل راشد، محافظ الجيزة الأسبق، فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق، وكذلك المشير عبد الحكيم عامر ابن مركز سمالوط والقائد العام للقوات المسلحة في عهد الرئيس عبدالناصر، والفريق أول صفي الدين أبو شناف، ابن قرية صفط ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي سميت المدرسة باسمه فيما بعد.

كما تخرج من نفس المدرسة جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وقضى فترة من حياته في محافظة المنيا لوجود أسرته وعمل والده فيها، والفنانين: هاني رمزي، ضياء الميرغني، وصلاح رشوان، والمهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك الأسبق.

ويأمل القائمون على المدرسة أن يتم عمل متحف عسكري تعليمي داخل المدرسة، وانشاء حمام سباحة، وتطوير معمل اللغات، لتكون المدرسة قد استكملت كافة خطوات تطويرها والحفاظ على رونقها التاريخي ودورها الثقافي التعليمي.