أزمة قلبية تنهي حياة متسول في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

عثر أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية على جثة مسن في العقد السابع من العمر، بمنطقة المعرض. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن مرتديًا كامل ملابسه في منطقة المعرض.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادثة، ومن خلال المعاينة والتحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يُدعى "محمد.س" يبلغ من العمر 81 عامًا، ومقيم بقرية خرسيت. أفاد شهود العيان أن المتوفى كان يمتهن التسول، وأكدت أسرته صحة هذه المعلومات، مضيفة أنه غادر المنزل منذ فترة مفضلاً الإقامة في الشارع لممارسة التسول.

أظهرت الفحوصات أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.