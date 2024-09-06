شكرا لقرائتكم خبر عن معايير دقيقة يتحراها التحالف الوطنى فى توزيع الوجبات الغذائية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على استمرار جهوده لدعم الأسر الأكثر استحقاقا وضمان الأمن الغذائي لها، وذلك في إطار الحرص د على تحسين الوضع الصحي والغذائي لها.



وواصلت المؤسسات أعضاء التحالف، جهودها من أجل توزيع الوجبات الغذائية، وتستند جهود التحالف في ذلك الصدد على اختيار الأسر المستفيدة من هذه المبادرة بناءً على دراسات اجتماعية دقيقة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بالفعل.



وقامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الأكثر استحقاقًا بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال قاعدة بيانات المؤسسة الخاصة بالأسر المستحقة، وتضمنت الوجبات المقدمة جميع العناصر الغذائية اللازمة لتلبية احتياجات الأسرة.

هذا بالإضافة إلى الحرص على ندوات توعوية حول التغذية السليمة المتوازنة، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية الغذاء الصحي في الحفاظ على صحة الأسرة، وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد. وقد تضمنت الندوات نصائح وإرشادات حول كيفية اختيار الأطعمة الصحية وتجهيز وجبات غذائية متوازنة، وذلك بالتعاون مع خبراء التغذية.