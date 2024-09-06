والز: الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة

اكد المرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي عن الحزب الديمقراطي تيم والز ان "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، لافتا الى ان "الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة".

ورأى اننا "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الضغط لضمان التحرك نحو حل الدولتين"، مشيرا الى أن "هناك أزمة إنسانية في غزة ولا يمكن أن يظل الوضع على هذا النحو". وأكد انه "يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الاسرى ثم التحرك نحو حل الدولتين".