الدفاع البريطانية تنوي إرسال 650 صاروخ Martlet إلى كييف

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية "عزمها إرسال 650 صاروخ Martlet إلى كييف لدعم الدفاع الجوي بقيمة حوالي 213 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى بحلول نهاية هذا العام".

واوضحت في بيان، "سترسل المملكة المتحدة 650 صاروخا من طراز LMM بموجب عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وفي 7 تموز الماضي، أعلن وزير الدفاع البريطاني المعين حديثا جون هيلي عزم بلاده على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل 90 صاروخ "Brimstone" وقطع مدفعية وذخيرة ومركبات لإزالة الألغام.