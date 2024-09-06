شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن صاحب.. أخر مبادرات التحالف الوطنى لدعم ذوى الهمم والشباب والان مع تفاصيل الخبر

العديد من المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لتحسين جودة حياة ذوي الهمم ومساعدتهم على العيش بكرامة واستقلالية، من خلال توفير الأدوات والاحتياجات الطبية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان.

فجاءت آخر تلك المبادرات "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف واضحة لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع، حيث تهدف الحملة الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.

وتستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحقيق المساواة للجميع، وجاءت فعاليات حملة "أحسن صاحب"؛ لنشر الوعي، وتعريف الشباب على المبادرة، وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات، والهمم في المجتمع، وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات، التي تواجههم في المجتمع.

كما لم تقتصر جهود التحالف الوطني على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة