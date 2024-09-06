وفاة 14 تلميذا ومعلّمهم جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد

قُتل 14 تلميذا ومعلّمهم، جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد شبه القاحل، وفق ما أعلنت السلطات.

واوضحت السلطات في بيان، أن "ليل 4 إلى 5 أيلول، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي، ضرب برق مدرسة بشكل مأسوي، مسفرا عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين".

في منتصف آب، توفي لا يقل عن 54 شخصا حتفهم في فيضانات ضربت منطقة تيبستي في أقصى شمال تشاد.

وحذرت الأمم المتحدة من تأثير "الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة" في المنطقة، مشيرة إلى أن "تشاد هي البلد الأكثر تضررا، إذ إن 246883 شخصا قد تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط".

كما دعت الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية وإلى توفير تمويل كافٍ بمواجهة أزمة المناخ".