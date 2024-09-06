"الأونروا": الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية

اشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الى أن "الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني 2023".
ولفتت الى ان "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا"، مشددة على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".
وبموازاة الحرب المستمرة على غزة التي بدأت في 7 تشرين الاول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 691 مواطنا، وإصابة نحو 5700 آلاف واعتقال ما يزيد على 10400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
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