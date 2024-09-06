الكرملين: سنتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأميركية على نشر معلوماتها

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأميركية في روسيا ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية".
واشار بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا"، الى أنه "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".
وأضاف "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأميركية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن "بعض القيود قد بدأت بالفعل".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
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