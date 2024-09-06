في صحف اليوم: استجواب سلامة قد يستغرق أكثر من جلسة وربما يستعين القضاء بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور

يواجه القضاء اللبناني الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، الاثنين المقبل، بعد ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرائم "اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع"، إذ قرر استجوابه مطلع الأسبوع المقبل في هذا الملفّ، مع استمرار توقيفه على ذمة التحقيق.

وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في هذا الملفّ قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين القضاء بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة، الذي كان السبب المباشر لتوقيف الحاكم السابق".

وشهد قصر العدل زحمة طلبات لاستجواب سلامة. وسارعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، إلى الادعاء عليه، فيما حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستجوابه رغم أن التعميم القاضي بكفّ يدها عن النظر بالملفات المالية والمصرفية لا يزال سارياً.