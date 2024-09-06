أستراليا تقدم مساعدات إنسانية لمواجهة آثار الفيضانات في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية ستقدم أكثر من 1.8 مليون دولار أسترالي كمساعدات إنسانية لمواجهة آثار الفيضانات الأخيرة في بنغلاديش.

وقال البيان “لقد تأثر ما يقرب من 6 ملايين شخص بالفيضانات، ودُمرت سبل العيش حيث غمرت مياه الفيضانات الحقول الزراعية وبرك الأسماك. تعطلت الخدمات الأساسية بما في ذلك شبكات الاتصالات والنقل، مما يشكل تحديًا إضافيًا لجهود الاستجابة. لقد نزح أكثر من نصف مليون شخص وهم يعيشون الآن في مراكز إخلاء الفيضانات، حيث أدى الاكتظاظ إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالحماية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات”.

وأضاف البيان “بالإضافة إلى هذه الاعلان ، ترحب أستراليا بالإفراج عن 17.7 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) للاستجابة للأزمات في بنغلاديش في عام 2024م”.

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