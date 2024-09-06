شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى قدم خدمات حياتية متنوعة لزيادة التمكين الاقتصادى للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خدمات حياتية متنوعة سواء في الجانب الصحى أو الاجتماعى أو التعليمي بخلاف اهتمامه بالمرأة المصرية، حتى الجانب الترفيهي ومشاركة الأطفال فرحتهم بالأعياد والمناسبات واهتمامه بالأطفال الأيتام كل هذه الجوانب، حيث يعمل التحالف الوطنى على قدم وساق لتوفير الخدمات بها وتقديمها بأفضل شكل لتناسب كافة الأسر الأكثر احتياجا.

ومن أهم القضايا التي تتطرق إليها التحالف الوطني، كانت قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية، ومن أجل ذلك أطلق مبادرات عديدة لعل أهمها مبادرة كتف في كتف، ومبادرة إيد واحدة التي تدعم مليون ونصف أسرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتأتي مبادرة "خير بالتقسيط" من أهم تلك المبادرات التي تهدف لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال توزيع أكشاك مجهزة بالبضاعة، لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وبجانب الدعم الغذائي الذى يقدمه التحالف الوطني، لكل مواطن دون توقف، إلا أنه يحرص دائما على توفير آليات جديدة تمكن الأسر من توفير عائد ودخل شهري لها، من خلال توفير فرص عمل، ودعم الأسرة بمشروعات عديدة تحقق نفلة نوعية في حياتها وتوفر لها حياة كريمة أيضا.