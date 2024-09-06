أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الى ان "وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضع الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب نتانياهو بوضع الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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