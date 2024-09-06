إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش انسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية شنها منذ عملية السور الواقي

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش انسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية شنها منذ عملية السور الواقي".

وفجر الاربعاء 28 آب الماضي، اعلن الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن العملية واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.