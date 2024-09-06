يُعقد مجلس الوزراء جلسة عند السّاعة الـ9 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/9/2024 في السراي الحكومي للبحث في سلسلة من المواضيع المبنية على جدول أعمال جرى توزيعه على الوزراء، إضافة إلى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة للعام 2025 والموزع بتاريخ 30/8/2024.

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للحكومة صباح الثلاثاء في السراي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.