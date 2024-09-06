بلدية حاصبيا اكدت منع صيد الطيور على انواعها وعدم رمي النفايات في حوض الحاصباني

أكدت بلدية حاصبيا في بيان صادر عنها، "منع صيد الطيور على انواعها وعدم رمي النفايات في حوض الحاصباني حفاظا على البيئة".
وأشار رئيس البلدية لبيب الحمرا، الى ان "شرطة البلدية مستمرة في دورياتها على مدار الساعة لتنفيذ مضمون القرار وقوع المخالفات ضمن الاجراءات القانونية واتخاذ التدابير الجزائية بحق كل من تخول له نفسه مخالفة مضمون القرار".
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