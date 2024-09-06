مقتل 17 تلميذا على الأقل جراء حريق شبّ في المسكن التابع لمدرستهم في كينيا

افادت الشرطة الكينية عن "مقتل 17 تلميذا على الأقل بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط البلد". واشارت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغون، الى أن "هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".

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