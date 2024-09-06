يديعوت أحرونوت: واشنطن غاضبة من تمسك نتانياهو بمحور فيلادلفيا ومحبطة من سلوك حماس

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة غاضبة من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بموقفه بشأن محور فيلادلفيا، ومحبطة من سلوك حركة "حماس". ولفتت الصحيفة إلى أن "الجانب الأميركي يخشى من الإحراج ولا يرغب في مواجهة مع نتانياهو بسبب الانتخابات"، مشيرة إلى أن "هناك تقديرات في إسرائيل توضح أن الولايات المتحدة مترددة بشأن تقديم مقترحها الأخير".

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