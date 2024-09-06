وزارة المالية طلبت التصريح وتسديد الضريبة على الإرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بالتصريح وتسديد الضريبة على الإرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة بموجب احكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 ، وجاء في البيان: "حيث ان مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الإرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمنا، لذلك، يهم وزارة المالية أن تعلم المكلفين المعنيين بتلك الأرباح ، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل بموجب نموذج (ت 5) وتسديد الضريبة المتوجبة عليها بموجب إشعار دفع ( ص18) لدى المصارف او لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل او التسديد لدى شركات تحويل الاموالBOB FINANCE) ،CASH PLUS،OMT ،WISH MONEY) ، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024 ".

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