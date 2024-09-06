عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2266 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2914 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.10% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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