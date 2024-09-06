وزيرة الخارجية الألمانية: الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب في قطاع غزة

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنّ "الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب في قطاع غزة". واشارت في حديث للصحافيين بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأسوي أنّ خيارا عسكريا بحتا ليس حلا للوضع في غزة"، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث ست اسرى في غزة الأحد.

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