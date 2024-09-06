وزير الدفاع الاميركي: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن "مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق البلاد وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو".

واشار أوستن خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا الى أنّ "الرئيس جو بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة".