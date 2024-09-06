وزير الاقتصاد اللبناني: مصر تساندنا وتقوم بجهود كبيرة لإنهاء الأزمة بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام بدور مصر في مساندة لبنان، مؤكدا أن القاهرة لم تترك لبنان يوما، وحريصة على متابعة الملف اللبناني وتعطيه أولوية.

وقال سلام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته أمس في الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بجامعة الدول العربية، إن الجهود المصرية لإنهاء موضوع غزة ولبنان هي الجهود الأساسية في هذا الملف شديد الأهمية.

وأضاف: " إننا دائما نعول على دور مصر الذي يقف إلى جانب لبنان، ولقد وجهنا الشكر لمصر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس على مساندتها للبنان ، وكذلك عدد من العربية الأخرى التي دعمت لبنان في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر".

وحذر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام من توسع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال "إن هذا يضع لبنان واقتصاده في وضع صعب"، معربا عن أمله في أن تهدأ الأمور ويتوقف العدوان.