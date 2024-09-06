إزالة 7 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة وإيقاف 7 حالات بناء مخالف منها حالات تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تتضمن مباني وأسوار وأسقف بأحياء "المنتزه ثان، العامرية أول، العامرية ثان".

ووفقًا لبيانات صادرة عن أحياء العامرية أول، العامرية ثان، المنتزه ثان، اليوم الجمعة، جرى التحفظ على كميات كبيرة من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح المستخدم في أعمال البناء وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأحيلت المخالفات إلى الإدارة الهندسية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار المتابعة لإيقاف وردع البناء المخالف بالأحياء.

كان الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، أكد ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها، ووجه بتكثيف الحملات المسائية لتحقيق الانضباط بالشارع مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.