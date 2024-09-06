وظائف وفرص للتدريب.. وزير العمل يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

جاء ذلك، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، للتباحث بشأن التعاون في مجال التدريب المهني، وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد وزير العمل، على الدور الوطني لرجال وأصحاب الأعمال في منظومة العمل باعتبارهم ضلع رئيسي في ثلاثية الإنتاج بجانب الحكومة والعمال.

وقال "جبران"، إن الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة عمل لائقة ومتوازنة بين الطرفين.

وأوضح وزير العمل، أن الجولات التي يقوم بها خلال هذه الأيام في مواقع إنتاج كشفت عن أهمية التعامل مع ملف التدريب المهني وتوفير فرص العمل من خلال منظومة جديدة بالتواصل مع إدارات الشركات؛ لمعرفة احتياجاتها من العمالة وبالتالي تنظيم عملية التدريب التي تتناسب مع تلك الاحتياجات.

وأثنى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، على جهود وزير العمل في تطوير منظومة العمل بشكل عام.

وأكد اهتمام مجموعة العربي بالتعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب المهن، وتأهيل الشباب طبقًا لاحتياجات مجموعة مصانع العربي.