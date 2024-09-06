3 مصابين جراء سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة القضابي بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، عقب اصطدامها بدراجة بخارية، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، وسقوطها في ترعة قرية القضابي بمركز الفشن.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة حمزة رمضان عبد العظيم، اشتباه مابعد الارتجاج، و خالد حسن عبد الفتاح، 34 عامًا، وطه محمد ابو الليل، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.