"النشرة": غارة إسرائيلية بين بيت ليف والقوزح واستهداف مدفعي لعيترون واطراف حرج كونين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الإسرائيلي نفذ غارة إسرائيلية بين بيت ليف والقوزح، واستهدف بلدة عيترون واطراف حرج كونين بالقذائف المدفعية".

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